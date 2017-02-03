НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Экс-глава Пыть-Яха стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий

03.02.2017 09:58

 Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. 

Фото: news.rambler.ru

Прокуратура Пыть-Яха провела проверку по факту заключения муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность детского сада. По результатам рассмотрения в отношении экс-главы администрации возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении.

По данным ведомства, бывшая женщина в декабре 2015 года заключила с нарушением закона муниципальный контракт с одной из организаций на приобретение объекта - детского сада.

В дальнейшем, имея возможность привлечения специалистов в области строительства и образования, не создавая комиссию по приемке объекта, достоверно зная, что в детский сад не осуществлена поставка мебели и оборудования, подписала акт приема-передачи и дала указание о перечислении организации денежных средств на сумму более 22 млн рублей. Впоследствии были выявлены нарушения по техническому состоянию и по комплектности оборудования детского сада.

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