ГИБДД планирует доработать процесс выдачи водительских прав

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.02.2017 10:55

Сейчас, если автомобилисту нужно получить новые права взамен действующих (например, при смене фамилии или утрате документа), в ГИБДД оформят новое удостоверение со старым сроком действия.

Фото: autonewsdaily.ru

То есть, если потерянное ВУ действовало до 2018 года, то и вновь выданное позволит управлять машиной тоже до 2018 года. При этом медсправка от водителя не требуется.

Теперь МВД предлагает дополнить механизм новой схемой, не отменяя старую. Если гражданин России хочет получить права сразу на 10 лет, он сможет это сделать, но тогда придётся предоставить медсправку. Повторим, это — лишь проект постановления, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов.