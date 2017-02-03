Строительство перинатального центра в Сургуте планируется завершить до конца 2017 года

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.02.2017 12:15

Возведение идет строго по графику, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: admsurgut.ru

Первых пациентов Центр охраны материнства и детства примет весной 2018 года. Он будет состоять из трех блоков, соединенных подземным и надземным переходами. Общая площадь объекта превысит 60 тысяч квадратных метров.

Многоэтажное здание рассчитано на 315 коек и будет способно принимать до 10 тысяч родов в год. Для сравнения, сегодня в действующем центре появляется до семи тысяч малышей в год.

К слову, свои предложения, которые необходимо реализовать, уже высказал глава Сургута. По словам Вадима Шувалова, власти готовы рассмотреть возможности по расселению приглашенных специалистов. А также обратили внимание на дефицит парковочных мест у медицинских учреждений и внешний вид центра.