Власти помогут лянторским погорельцам с вывозом мебели и с временным жильём

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.02.2017 14:05

Пожар в одном из деревянных двухэтажных домов произошел в Лянторе во вторник.

Очаг возгорания был в квартире, в которой проживал мужчина, злоупотребляющий алкоголем. Соседи говорят, что он периодически нарушал общественный порядок. В этот раз действия лянторца обернулись трагедией – сам 33-летний мужчина погиб.

У жителей «деревяшки» пострадало только имущество: всё в квартирах залито водой, мебель в копоти. Квартиры застрахованы не были. Дому больше 30-ти лет, он стоит в очереди на снос – это произойдет в 2023 году. Пока же погорельцам гарантирована социальная выплата из городского бюджета – по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи.

ТРК «ЛянторИнформ»