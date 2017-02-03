Заболеваемость ОРВИ в Сургуте снизилась на 21%

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.02.2017 14:19

По данным городского Роспотребнадзора на 31 января, за неделю к медикам обратились 737 больных, почти 80% из них – дети до 14 лет. Диагноз «грипп» поставлен пятерым взрослым и пятерым детям. Госпитализировано 11 человек.

Между тем, говорить об окончании эпидемии в Сургуте пока рано. Из-за ОРВИ частично приостановлен образовательный процесс в 12 группах в 11 детских садах и восьми классах в шести школах. Специалисты по-прежнему рекомендуют ограничить проведение массовых мероприятий, а также приостановить работу игровых комнат в торгово-развлекательных центрах.

С сегодняшнего дня три школы и два детских сада закрыты из-за ОРВИ в Сургутском районе. В субботу по результатам мониторинга департамента образования станет известно, пойдут ли в школу в деревне Русскинской 6 февраля. Эта образовательная организация закрыта с 31 января. Всего в настоящее время на вынужденных каникулах находятся школьники 18 классов с разных школ района и трех групп детских садов. Здесь превышен уровень заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями на 25%-40%.