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Заболеваемость ОРВИ в Сургуте снизилась на 21%

03.02.2017 14:19

По данным городского Роспотребнадзора на 31 января,  за неделю к медикам обратились  737 больных, почти 80% из них – дети до 14 лет. Диагноз «грипп» поставлен пятерым взрослым и пятерым детям. Госпитализировано 11 человек. 

Между тем, говорить об окончании эпидемии в Сургуте пока рано. Из-за ОРВИ частично приостановлен образовательный процесс в 12 группах в 11 детских садах и восьми классах в шести школах. Специалисты по-прежнему рекомендуют   ограничить проведение массовых мероприятий, а также приостановить работу игровых комнат в торгово-развлекательных центрах.

С сегодняшнего дня три школы и два детских сада закрыты из-за ОРВИ в Сургутском районе. В субботу по результатам мониторинга департамента образования станет известно, пойдут ли в школу в деревне Русскинской 6 февраля. Эта образовательная организация закрыта с 31 января. Всего в настоящее время на вынужденных каникулах находятся школьники 18 классов с разных школ района и трех групп детских садов. Здесь превышен уровень заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями на 25%-40%.

 

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