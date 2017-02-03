Сургутские полицейские задержали грабителей магазина на месте преступления

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.02.2017 15:08

Сотрудники ведомства остановились на служебном автомобиле на красный и увидели, как из торговой точки выбегают мужчины.

Фото: sonnikonline.club

Один из полицейских, выскочив из машины, начал преследовать неизвестных. Его напарник, припарковав транспорт, бросился на помощь. Двоих злоумышленников удалось быстро задержать.

Выяснилось, что они пытались вынести из магазина спиртное, но были остановлены охранниками. Мужчины устроили потасовку, после чего пытались сбежать. Один из подозреваемых – 23-летний мужчина – ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Его 26-летний подельник впервые попал в поле зрения полицейских.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.