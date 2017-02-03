НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В администрации Сургутского района состоялось заседание Совета глав поселений

03.02.2017 15:21

На таких встречах обсуждаются актуальные вопросы развития поселений, проблемы и пути их решения. Нынче основной темой стало состояние автомобильных дорог на территории муниципалитета. 

Протяженность дорог в Сургутском районе составляет более семи тысяч километров. Порядка четырехсот из них - местного значения. Госавтоинспекция регулярно выявляет недостатки содержания дорог, угрожающие безопасности движения машин и пешеходов, выносит предписания их устранить, а за неисполнение - штрафует администрацию или подрядную организацию. 

 

 

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