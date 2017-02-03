Юные жители Сургутского района могут бесплатно получить путевку в «Артек»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.02.2017 16:11

С нынешнего года в детском центре внедрена автоматизированная информационная система. Она обеспечивает отбор мест в рамках региональной квоты на основе рейтинга достижений учащегося.

Чтобы попасть в лагерь, необходимо зарегистрироваться на сайте http://артек.дети, заполнить данные и загрузить все свои достижения: грамоты, дипломы, сертификаты и прочие награды за последние три года. После этого система проставит баллы, на основе которых участник в возрасте от 8 до 17 лет попадет в общий рейтинг.

Отмечается, что сама путевка бесплатная. Родители оплачивают только авиаперелет - примерная стоимость составляет от 26 тысяч рублей.