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Юные жители Сургутского района могут бесплатно получить путевку в «Артек»

03.02.2017 16:11

С нынешнего года в детском центре внедрена автоматизированная информационная система. Она обеспечивает отбор мест в рамках региональной квоты на основе рейтинга достижений учащегося. 

Чтобы попасть в лагерь, необходимо зарегистрироваться на сайте http://артек.дети, заполнить данные и загрузить все свои достижения: грамоты, дипломы, сертификаты и прочие награды за последние три года. После этого система проставит баллы, на основе которых участник в возрасте от 8 до 17 лет попадет в общий рейтинг.  

Отмечается, что сама путевка бесплатная. Родители оплачивают только авиаперелет -  примерная стоимость составляет от 26 тысяч рублей.  

 

 

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