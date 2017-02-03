Наркосбытчица из Сургута проведет в колонии 16 лет

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.02.2017 18:01

Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, в феврале 2016 года женщина вместе с подельником приобрела синтетические наркотики. Их она разместила в «тайниках-закладках» в посёлке Солнечный для продажи.

Также на поезде она перевезла из Уфы в Сургут около 500 граммов наркотиков. Однако сбыть запрещенные средства не смогла, так как была задержана сотрудниками полиции. Суд назначил женщине наказание в виде 16 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.