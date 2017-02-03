НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Более полусотни акций, конкурсов, выставок пройдут в Сургуте в Год экологии

03.02.2017 19:44

Для детей уже в этом месяце стартует конкурс плакатов «ЭКОдети шагают по планете», конкурс рисунков «Сохраним наш город зеленым», интеллектуальная игра «Знатоки  Югорского края». 

Фото: kvadrat-ugra.ru

В апреле  пройдет «Библионочь – 2017», посвященная Году экологии.  Начнется масштабная общегородская акция по санитарной очистке и благоустройству «Чистый город». Городская акция «Аллея выпускников» откроет череду майских мероприятий. А традиционно пройдет в июне состоится «День отказа от транспорта».

Слет «Эколог и Я» и конкурс «Марш юных экологов» соберут сургутян на своих площадках в сентябре. Презентация тактильной книги, посвященной заповедным местам Югры, завершит цикл мероприятий в декабре.

Всего запланировано более 80 мероприятий. Полный перечень представлен на сайте администрации Сургута. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Двойная сплошная. С 27 февраля
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран