Более полусотни акций, конкурсов, выставок пройдут в Сургуте в Год экологии

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 03.02.2017 19:44
Для детей уже в этом месяце стартует конкурс плакатов «ЭКОдети шагают по планете», конкурс рисунков «Сохраним наш город зеленым», интеллектуальная игра «Знатоки Югорского края».
Фото: kvadrat-ugra.ru
В апреле пройдет «Библионочь – 2017», посвященная Году экологии. Начнется масштабная общегородская акция по санитарной очистке и благоустройству «Чистый город». Городская акция «Аллея выпускников» откроет череду майских мероприятий. А традиционно пройдет в июне состоится «День отказа от транспорта».
Слет «Эколог и Я» и конкурс «Марш юных экологов» соберут сургутян на своих площадках в сентябре. Презентация тактильной книги, посвященной заповедным местам Югры, завершит цикл мероприятий в декабре.
Всего запланировано более 80 мероприятий. Полный перечень представлен на сайте администрации Сургута.