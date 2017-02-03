Более полусотни акций, конкурсов, выставок пройдут в Сургуте в Год экологии

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.02.2017 19:44

Для детей уже в этом месяце стартует конкурс плакатов «ЭКОдети шагают по планете», конкурс рисунков «Сохраним наш город зеленым», интеллектуальная игра «Знатоки Югорского края».

Фото: kvadrat-ugra.ru

В апреле пройдет «Библионочь – 2017», посвященная Году экологии. Начнется масштабная общегородская акция по санитарной очистке и благоустройству «Чистый город». Городская акция «Аллея выпускников» откроет череду майских мероприятий. А традиционно пройдет в июне состоится «День отказа от транспорта».

Слет «Эколог и Я» и конкурс «Марш юных экологов» соберут сургутян на своих площадках в сентябре. Презентация тактильной книги, посвященной заповедным местам Югры, завершит цикл мероприятий в декабре.

Всего запланировано более 80 мероприятий. Полный перечень представлен на сайте администрации Сургута.