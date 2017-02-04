Культурный центр «Порт» приглашает на вторую персональную выставку Нади Макаренко «Мы»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

04.02.2017 09:47

На этот раз в центре внимания автора оказались люди.

Фото: portsurgut.ru

В экспозицию вошли картины, изображающие человека во всех его проявлениях – одинокого и влюблённого, грустного и смешного, нелепого и смелого, страшного и милого, глупого и задумчивого, уродливого и невероятно красивого.

Условно выставку можно поделить на две части: одна о «внутреннем космосе», сумасшествии, сознании, психике, а вторая о взаимодействии человека с внешним миром. Надя Макаренко – художник, журналист, автор выставки «Загадочная зверонхолия», представленной в Сургуте в январе 2016 года, участница коллективного выставочного проекта «Лес лис».

Выставка продлится до 22 февраля.