Летом 2017 года продолжится капитальный ремонт трассы Сургут — Салехард

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

04.02.2017 11:03

Как сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, работы планируется провести на двух участках: граница ЯНАО — Губкинский и Пуровск — Коротчаево. Эти участки являются наиболее загруженными, а на их ремонт регулярно тратится много средств.

В основном участки построены из железобетонных плит, поскольку раньше они принадлежали предприятиям ТЭК. Сейчас плиты меняют на асфальтобетонное покрытие, что весьма затратно с учетом ямальского климата.

В 2016 году на участке Пуровск — Коротчаево плиты были заменены на асфальт на участке протяженностью порядка восьми километров. Этим летом аналогичные работы планируется провести на трехкилометровом участке.