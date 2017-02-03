Полсотни водителей Нижневартовского района поддержали акцию #ТрассыбезДТП

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.02.2017 17:14

Ее проводят сотрудники ГИБДД Тюменской области.

Фото: 86.mvd.ru

При остановке транспортных средств полицейские рассказали водителям об основных причинах автоаварий и их последствиях, напомнили о соблюдении скоростного режима, правилах маневрирования, а также соблюдении режима труда и отдыха.

Водители соглашались с тем, что их активная позиция поможет обеспечить безопасность на загородных автодорогах, поэтому размещая хештег #ТрассыбезДТП на лобовых стеклах своих автомобилей, призывали других участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать дорожные правила.