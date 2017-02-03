НОВОСТИ «СЕВЕРА»

По прогнозам синоптиков в ближайшие дни в Югре ожидается сильное понижение температуры воздуха

03.02.2017 17:22

4 февраля 2017 г. в течение суток на территории Ханты-Мансийского автономного округа  местами ожидается северо-восточный ветер порывами 12-17 м/с, метель. 

Фото: avtotziv.ru

Ветер северо-восточный умеренный, порывами сильный. Температура ночью -20,-25 ºС, при прояснениях -29,-34 ºС, днем -15,-20 ºС, по северо-западу -23,-28 ºС.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость быть более внимательными при управлении автомобилем на автодорогах. Особую осторожность проявлять при движении по загородным автодорогам: не выезжать на трассу при резких понижениях температуры, учитывать дорожные и метеоусловия, воздерживаться от рискованных маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения, а также обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке людей.

Рекомендуют автомобилистам ограничить поездки до установления более теплой погоды.

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