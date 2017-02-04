НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Охотники в Югре незаконно добыли лосей, соболей и медвежонка

04.02.2017 17:10

По данному факту возбуждено уголовное дело. Браконьеров поймали сотрудники УМВД России по ХМАО – Югре совместно с Природнадзором округа на территории Междуреченского лесхоза Кондинского района.  

Охотники  производили незаконный отстрел объектов животного мира. В числе трофеев оказались 6 лосей, 15 соболей и 1 медведь. Добычу злоумышленники прятали в строение, расположенное в лесном массиве, которое предположительно использовалось в качестве базы для охоты.

В настоящее время по факту причинения охотничьим ресурсам региона ущерба на общую сумму свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей дознавателями ОМВД России по Кондинскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота», санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей, либо арест на срок до шести месяцев.

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