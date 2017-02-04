Месячник по профилактике рака «Это нам под силу» стартовал в Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

04.02.2017 17:47

До 28 февраля в учреждениях здравоохранения пройдут лекции и беседы, направленные на профилактику онкологических заболеваний, будут транслироваться тематические видеоролики и распространяться памятки и брошюры.

Например, в БУ «Няганская городская поликлиника» под лозунгом «Пора на прием к врачу» пройдут мероприятия, направленные на выявление и профилактику злокачественных новообразований. Медицинские работники подробно разъяснят о первых симптомах проявления заболевания, расскажут о влиянии образа жизни, наследственности и вредных привычек на развитие новообразований, ответят на возникающие вопросы, а при необходимости назначат необходимые исследования.

В настоящее время, в Нягани, на учете врача-онколога состоит более 1000 пациентов.