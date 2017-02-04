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Месячник по профилактике рака «Это нам под силу» стартовал в Югре

04.02.2017 17:47

 До 28 февраля в учреждениях здравоохранения пройдут  лекции и беседы, направленные  на  профилактику онкологических заболеваний,  будут транслироваться тематические видеоролики и  распространяться памятки и брошюры. 

Например, в БУ «Няганская городская поликлиника» под лозунгом «Пора на прием к врачу» пройдут  мероприятия, направленные на выявление и профилактику злокачественных новообразований. Медицинские работники подробно разъяснят о первых симптомах проявления заболевания, расскажут о влиянии образа жизни, наследственности и вредных привычек на развитие новообразований, ответят на возникающие вопросы, а при необходимости назначат необходимые исследования. 

В настоящее время,  в Нягани,  на учете врача-онколога состоит более 1000 пациентов. 

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