НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Двое детей и женщина погибли в результате пожара в Югре

04.02.2017 17:37

 Огонь охватил дачный дом в Нефтеюганском районе сегодня утром. 

Фото: 86.mchs.gov.ru

Следователи проводят проверку, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"Утром 4 февраля в Нефтеюганский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК РФ по ХМАО - Югре поступило сообщение о том, что в ходе тушения пожара на территории садового некоммерческого товарищества "Север" обнаружены тела 40-летней женщины и двух малолетних детей, 2005 и 2011 года рождения. По данному факту организовано проведение процессуальной проверки", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, пожар произошел в результате нарушений правил эксплуатации печи, находившейся в дачном доме. Для установления причины пожара и причины смерти погибших будут проведены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в управлении.

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