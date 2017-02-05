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Будущая неделя начнется в Югорске с Первенства округа по баскетболу среди юношей до 17 лет

05.02.2017 11:08

Соревнования пройдут с 7 по 12 февраля 2017 года. Также 7 февраля в Радужном стартует Первенство УрФО  по боксу среди женщин. 

Открытое первенство округа по тайскому боксу среди юниоров, юниорок, старших юношей, юношей соберет с 9 по 13 февраля в  Сургуте более 260 спортсменов из трех субъектов РФ: ЯНАО, ХМАО и Тюменской области. Первенство округа по спортивной борьбе (греко-римская борьба), которое состоится с 10 по 13 февраля в Сургуте, станет этапом отбора на VIII летнюю Спартакиаду учащихся России.

Главным событием предстоящей недели станет XXXV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2017», которая стартует во всех муниципальных образованиях Югры  11 февраля 2017 года.

Комментарии  

#1 Рамзия 05.02.2017 17:42
Лекциями здоровье не проверишь! Надо депутатам добиться, чтоб давали дополнительные дня для обследования на предмет заболевания таким категориям людей как педагоги, врачи и др. такие специальности, которые не могут в рабочие дни идти на обследование! Вот это будет здорово! Кто ЗА?

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