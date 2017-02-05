Сургуту потребуется 2,5 млрд рублей на ремонт дорог в 2017 году

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

05.02.2017 13:54

Об этом заявил начальник отдела по ремонту и содержанию городских дорог Алексей Кононенко.

По словам чиновника, которые приводит ПравдаУРФО, часть дорожных объектов, подлежащая ремонту, была утверждена в 2016 году. На сегодня в муниципальную программу вошло 23 улицы, где выявлено нарушение ГОСТов по колейности. Однако, как отметил Кононенко, «картина может измениться уже весной».

«Не исключено, что такое же количество участков выявится после схода снежного покрова», – добавил чиновник. Также местные власти согласились с необходимостью вовлечения общественности в обсуждение вопросов, касающихся дорожного ремонта.