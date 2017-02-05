Сургутяне рассказали, как часто они пьют на работе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

05.02.2017 16:30

Опрос провела Служба исследований Зарплата.ру.

Фото: health.ej.by

Как выяснилось, почти половина респондентов не пьет на работе, 42% употребляют алкоголь только по особым поводам, остальные позволяют себе спиртное и без всякой причины. 3% жителей Сургута выпивают на работе каждый день. Как правило, это руководители, технические специалисты, рабочий персонал и строители.

Любопытно, что чаще всего сургутяне пьют на работе шампанское (47%). Больше трети опрошенных горожан (37%) предпочитают вино, еще треть (33%) – коньяк.

Почти треть жителей Сургута признались, что им случалось приходить на работу не протрезвев. Между тем 67% опрошенных никогда не допускали такой ситуации в своей жизни.