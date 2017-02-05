15 февраля — последний день приема ежемесячной отчетности в Пенсионный фонд

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

05.02.2017 18:03

До этой даты сургутским работодателям необходимо представить в городское Управление сведения о своих сотрудниках по форме СЗВ-М: указать ФИО, СНИЛС, ИНН. Отчитаться о работающих гражданах предстоит за январь 2017 года.

Фото: polit-gid.ru

Кстати с нынешнего года изменились сроки представления документов: если раньше их необходимо было сдать до 10 числа, то сейчас – до 15.

Ежемесячная отчетность СЗВ-М введена в связи с изменением порядка индексации страховых пенсий. С 2016 года право на индексацию имеют только неработающие пенсионеры. Факт работы (или ее отсутствия) определяется Пенсионным фондом по сведениям от страхователей. На основании этих данных индексация пенсий неработающим пенсионерам проходит в беззаявительном порядке.

Проконсультироваться по заполнению формы СЗВ-М можно в Управлении Пенсионного фонда в г.Сургуте по адресу: г.Сургут, ул. 30 лет Победы, 19, 2 этаж.