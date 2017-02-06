9 февраля в Сургуте состоится встреча «Настоящий геолог»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

06.02.2017 08:39

Она пройдет в Сургутском краеведческом музее в рамках проекта «Люди нашего города».

Фото: surgut09.ru

Мероприятие посвящено 85-летию со дня рождения Фёдора Людофуна – одного из ведущих геологов, организаторов поиска и разведки в Западной Сибири.

Фёдор Николаевич работал первым начальником Восточно-Сургутской нефтегазоразведочной экспедиции. Участвовал и руководил открытием и разведкой 124 месторождений, в т.ч. Суторминской группы месторождений, Карамовское, Федоровское, Лянторское, Яунлорское, Тевлинское и др. Был всегда в тройке лидеров производственного объединения «Обьнефтегазгеология». Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1991 г.) и медалями.

На встрече можно узнать много нового и интересного из жизни Фёдора Николаевича. Воспоминаниями об этом выдающемся человеке поделятся его соратники, родные и близкие.