Югорские следж-хоккеисты завоевали Кубок чемпионов в США

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

06.02.2017 11:38

В международном турнире в Буффало нашей команде не было равных. Четыре американских клуба, один канадский – и ни одного поражения СХК «Югра».

Фото: shc-ugra.ru

Победа за победой с большим преимуществом в счете. Финальный матч «Югра» провела с хозяевами соревнований – клубом Буффало. Игра была напряженной, на больших скоростях обеих команд, с борьбой следж-хоккеистов на льду.

В первом периоде после двух забитых шайб Константином Шиховым и Алексеем Петровым, удалили сразу двух игроков «Югры». Но югорчане даже втроем уверенно играли против пятерых. В начале второго периода Константин Шихов забивает гол с передачи Николая Терентьева. Затем Терентьев трижды поражает ворота соперника. В третьем периоде американцам удалось забросить одну ответную шайбу. В конце матча Николая Терентьева удаляют, и в меньшинстве Шихов забивает седьмую шайбу финального матча.

Ворота Югры защищал Евгений Плотников.

Напомним, что международный турнир в Буффало (США) проходил с 3 по 5 февраля.