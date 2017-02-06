НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Авиакомпания S7 открыла продажу билетов на рейс из Нижневартовска в Новосибирск

06.02.2017 12:04

 Он будет выполняться со 2 апреля. 

Фото: krasnoyarsk.dk.ru

Как указано на сайте перевозчика, пассажирам предложено путешествовать по тарифу «Эконом гибкий» - стоимость перелета составляет от 3900 рублей. В полете предстоит провести 1 час 40 минут. Вылет из Нижневартовска в 7 часов, а из Новосибирска в 6 часов 30 минут (время указано местное для каждого аэропорта).

На этом маршруте будут эксплуатироваться новые для авиакомпании самолеты Embraer 170. Они рассчитаны на перевозку 76 пассажиров.

Напомним, из Сургута S7 уже осуществляет перевозки в Новосибирск, правда самый дешевый тариф с учетом налогов и сборов  начинается от 4,5 тысяч рублей.

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