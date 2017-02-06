НОВОСТИ «СЕВЕРА»

За прошедшие выходные в Югре 33 человека получили травмы

06.02.2017 12:11

Было зарегистрировано больше 20 аварий. 

Фото: 86.mvd.ru

Только 4 февраля произошло несколько серьезных ДТП. В 11:30 на 162 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» 24-летний водитель «МАЗа», при повороте на примыкающую слева автодорогу, столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21113» под управлением 37-летнего водителя, который пытался совершить «обгон». В результате ДТП пострадали: водитель «ВАЗа», его пассажиры 37, 15 и 13 лет.

В этот же день в Лангепасе в 17:30 столкнулись «Хендэ Элантра» и «Дэу Матиз». 32-летний водитель первой иномарки не учел дорожные и метеорологические условия. В результате ДТП пострадал 36-летний пассажир «Дэу» и три пассажира «Хендэ» - 28-ми, 27-ми 26-и лет.

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