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Лучшим спортсменом Югры – 2016 стал лыжник Сергей Устюгов

06.02.2017 13:06

 Победителя определяли по результатам интернет-голосования, которое проводилось на сайте окружного департамента физической культуры и спорта. Оно длилось год, но в каждом месяце подводились промежуточные итоги.

Фото: depsport.ru

Всего в течение 2016 года номинантами конкурса становились 65 человек, лучшими спортсменами месяца были избраны десять человек, дважды лауреатами становились Сергей Устюгов и Ольга Козыдуб. Больше всех, четыре раза, в число номинантов включали Сергея Устюгова.

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