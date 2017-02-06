Лучшим спортсменом Югры – 2016 стал лыжник Сергей Устюгов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

06.02.2017 13:06

Победителя определяли по результатам интернет-голосования, которое проводилось на сайте окружного департамента физической культуры и спорта. Оно длилось год, но в каждом месяце подводились промежуточные итоги.

Фото: depsport.ru

Всего в течение 2016 года номинантами конкурса становились 65 человек, лучшими спортсменами месяца были избраны десять человек, дважды лауреатами становились Сергей Устюгов и Ольга Козыдуб. Больше всех, четыре раза, в число номинантов включали Сергея Устюгова.