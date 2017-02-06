С 6 февраля школы Сургутского района закрыты на карантин

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

06.02.2017 13:25

Такие меры приняты в связи с ростом заболеваемости ОРВИ.

Образовательный процесс приостановлен не менее чем на неделю. Специалисты говорят, что карантин продлится до прекращения роста заболеваемости. При этом закрыты как школы, так и организации дополнительного образования.

Специалисты Роспотребнадзора оценивают текущую ситуацию в Сургутском районе как эпидемическую. Наблюдается прирост общей заболеваемости по сравнению с прошлой неделей на 10,5%. В три раза превышен порог заболеваемости среди детей. За последнюю неделю за медицинской помощью с признаками ОРВИ в лечебные учреждения Сургутского района обратилось 1455 человек, из них75, 5 % – дети до 14 лет. С признаками ОРВИ госпитализировано 22 человека. В Сургутском районе зарегистрировано 19 случаев гриппа. Все заболевшие – взрослые. Все случаи лабораторно подтверждены, в биопробах обнаружен вирус гриппа A(H3N2).

К слову в Сургуте после декабрьских вынужденных двухнедельных каникул карантин в городе вводить не спешат. Однако рекомендуют ограничить проведение массовых спортивных и культурных мероприятий, а также приостановить работу игровых комнат в торгово-развлекательных центрах.