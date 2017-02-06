НОВОСТИ «СЕВЕРА»
24 и 25 февраля на Заячьем острове в Сургуте пройдет молодежный фестиваль экстремальных видов спорта
- 06.02.2017 13:30
Пройдут III-ой открытый Чемпионат города по парашютному спорту (точность приземления) и Открытые соревнования по мотокроссу.
В первом примут участие около 60 спортсменов из Сургутского района, Нижневартовска, Нефтеюганска, Увата, Тюмени, Омска. Спортсмены-парашютисты будут совершать индивидуальные и командные прыжки на точность приземления. В открытых соревнованиях по мотокроссу примут участие около 50 спортсменов из Нефтеюганска, Пыть-Яха, Нягани и Нового Уренгоя.