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24 и 25 февраля на Заячьем острове в Сургуте пройдет молодежный фестиваль экстремальных видов спорта

06.02.2017 13:30

Пройдут  III-ой открытый Чемпионат города по парашютному спорту (точность приземления) и Открытые соревнования по мотокроссу. 

В первом примут участие около 60 спортсменов из Сургутского района, Нижневартовска, Нефтеюганска, Увата, Тюмени, Омска. Спортсмены-парашютисты будут совершать индивидуальные и командные прыжки на точность приземления. В открытых соревнованиях по мотокроссу примут участие около 50 спортсменов из Нефтеюганска, Пыть-Яха, Нягани и Нового Уренгоя. 

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