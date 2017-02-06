В Югре подходит к концу конкурс среди муниципалитетов на лучшую подготовку граждан к военной службе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

06.02.2017 13:56

Как сообщает UgraNow, по итогам первого этапа лучшими муниципалитетами признаны Радужный, Лангепас и Сургутский район. До 3 марта конкурсная комиссия будет объезжать все три муниципальных образования, чтобы выявить лучшего.

Оценивается не только то, как организован призыв в муниципалитете, но и уровень военно-патриотического воспитания школьников, их физическая и морально-психологическая подготовленность к службе в армии и даже общее состояние здоровья призывников. Кроме того, комиссия оценит состояние материально-технической базы кабинетов ОБЖ, спортивных и тренажерных залов, пришкольных площадок.

На днях окружной военком лично проверил воспитанников Белоярского военно-патриотического клуба «Братство» на готовность к прохождению воинской службы.