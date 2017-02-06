С первого февраля югорчанам повысили пенсию на 5,4%

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

06.02.2017 14:10

Индексация страховой пенсии коснулась более 270 тысяч человек.

Средний размер пенсии неработающих пожилых граждан увеличился почти на тысячу рублей. В текущем году в нашем регионе средняя пенсия составит 7207,67 рублей. Как сообщила начальник отделения ПФР по Югре Татьяна Зайцева, индексация произошла ввиду серьезного повышения цен.

Югорское отделение ПФР с 1 февраля начало выплаты повышенной пенсии для всех категорий пенсионеров (по старости, инвалидности, потери кормильца). Кстати, 1 апреля произойдет индексация социальных пенсий.