НОВОСТИ «СЕВЕРА»

С первого февраля югорчанам повысили пенсию на 5,4%

06.02.2017 14:10

Индексация страховой пенсии коснулась более 270 тысяч человек. 

Средний размер пенсии неработающих пожилых граждан увеличился почти на тысячу рублей. В текущем году в нашем регионе средняя пенсия составит 7207,67 рублей. Как сообщила начальник отделения ПФР по Югре Татьяна Зайцева, индексация произошла ввиду серьезного повышения цен.

Югорское отделение ПФР с 1 февраля начало выплаты повышенной пенсии для всех категорий пенсионеров (по старости, инвалидности, потери кормильца). Кстати, 1 апреля произойдет индексация социальных пенсий. 

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