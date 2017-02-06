НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В одном из торговых центров Сургута 15-летний подросток угнал велосипед

06.02.2017 14:36

Транспорт  принадлежал 32-летней женщине. 

Фото: aifudm.net

Как сообщает пресс-служба окружной полиции, ущерб, нанесенный владелице транспортного средства, составил 10 тысяч рублей. Подозреваемый в угоне задержан, похищенное изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Всего же за минувшие выходные дни в Югре зарегистрировано 91 преступление, раскрыто 75, из них: 5 фактов причинения тяжких телесных повреждений, разбой, 2 грабежа, мошенничество, 15 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 16 краж, в том числе 3 – квартирные.

На «телефон доверия» полиции поступило 11 сообщений. Раскрываемость по горячим следам составила 82 %.

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