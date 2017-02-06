В администрации Сургутского района состоялось заседание комиссии ГО и ЧС

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

06.02.2017 14:42

Обсуждались вопросы противопожарной безопасности и меры, которые будут приняты для стабилизации сложившейся обстановки. В совещании, помимо специалистов, приняли участие представители поселений и дачных кооперативов.

Отдельным вопросом в повестке дня значилось обеспечение безопасной эксплуатации газового оборудования в жилых домах. В этом направлении с гражданами ведется активная профилактическая работа. В Сургутском районе основная масса жилых домов с газоснабжением находится в поселках Белый Яр и Барсово. Пожарные поручили главам этих поселений организовать совместные с компанией «Сургутгаз» мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций.