НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В администрации Сургутского района состоялось заседание комиссии ГО и ЧС

06.02.2017 14:42

Обсуждались вопросы противопожарной безопасности и меры, которые будут приняты для стабилизации сложившейся обстановки. В совещании, помимо специалистов, приняли участие представители поселений и дачных кооперативов. 

Отдельным вопросом в повестке дня значилось обеспечение безопасной эксплуатации газового оборудования в жилых домах. В этом направлении с гражданами ведется активная профилактическая работа. В Сургутском районе основная масса жилых домов с газоснабжением находится в поселках Белый Яр и Барсово. Пожарные поручили главам этих поселений организовать совместные с компанией «Сургутгаз» мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций. 

 

 

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