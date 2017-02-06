НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутскому художественному музею в 2017 году исполняется 25 лет

06.02.2017 14:54

К юбилею здесь подготовили обширную выставочную программу. На традиционной пресс-конференции музейщики рассказали об успехах прошлого года и о новых идеях, которые будут воплощены в нынешнем году. 

Так, в феврале откроется специальная экспозиция, адаптированная для незрячих и слабовидящих людей. Здесь представят для тактильного осмотра семь увеличенных копий археологических предметов. Весной состоится традиционный «Карикатурум», будет продолжен и проект «Кукляндия». Осенний вернисаж покажет произведения из собрания Художественного музея и личных коллекций сургутских художников. 

 

 

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