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Сотрудник «Почты России» в Сургутском районе выкидывал посылки из машины на крыльцо

06.02.2017 15:16

Свидетелем такой «бережной» разгрузки в четверг стал житель Белого Яра. 

В тот же день он опубликовал видео на хостинге Youtube. На кадрах видно, как мужчина выкидывал свертки, даже не выходя из служебной машины. 

Днем позже под роликом появился комментарий официального представителя окружного филиала «Почты России» Дмитрия Маркина. Сообщалось, что руководство Сургутского почтамта незамедлительно взяло данную ситуацию на контроль. Было проведено служебное расследование, по результатам которого сотрудника, допустившего нарушение должностной инструкции, уволят. Начальнику данного отделения в Белом Яру назначено дисциплинарное наказание.

 

 

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