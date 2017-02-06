Скидочные акции на алкогольную продукцию нужно запретить

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

06.02.2017 16:47

С таким призывом выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Так она прокомментировала предложение исключить спиртное из списка продуктов, на которые магазины делают скидки.

Фото: antinarco.org

«Скидочные акции должны рассматриваться как и любая другая рекламная кампания и должны быть запрещены», - приводит РИА Новости Анна Попова. Подобные поправки к закону предложил депутат Госдумы Владимир Сысоев. Он пояснил, что скидки на спиртное лишь подтолкнут россиян к его употреблению.

С этим мнением согласились также представители Общественной палаты.