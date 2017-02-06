Дату гонки «Лыжня России – 2017» в Сургуте решили перенести

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

06.02.2017 16:18

Основанием послужили данные Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики прогнозируют низкий температурный режим. Сообщается, что в середине недели в округе ожидаются снег, изморозь. Ветер северных направлений умеренный. Температура ночью -35,-40 ºС, днём -26,-31 ºС, местами -18,-23 ºС.

Напомним, лыжная гонка должна была пройти 11 февраля. Это традиционное мероприятие, которое проводится в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». На какое число перенесли спортивное мероприятие пока неизвестно.