НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Дату гонки «Лыжня России – 2017» в Сургуте решили перенести

06.02.2017 16:18

Основанием послужили данные Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

Синоптики прогнозируют низкий температурный режим. Сообщается, что в середине недели в округе ожидаются снег, изморозь. Ветер северных направлений умеренный. Температура ночью -35,-40 ºС, днём -26,-31 ºС, местами -18,-23 ºС.

Напомним, лыжная гонка должна была пройти 11 февраля. Это традиционное мероприятие, которое проводится в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». На какое число перенесли спортивное мероприятие пока неизвестно. 

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