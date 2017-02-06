В Госдуме предложили отменить уголовное наказание за нарушения на митингах

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

06.02.2017 18:12

Авторами проекта выступили Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Сергей Иванов и Андрей Свинцов. Они считают, что нынешнее наказание за проступок слишком жестокое.

Фото: lastnews.com.ua

«Степень тяжести правонарушения и явная жесткость и несоразмерность наказания уровню тяжести проступка не принимались во внимание. Моральные и политические издержки оказались недопустимо высоки для общества в целом и конкретных граждан» , - приводит ТАСС заявление либерал-демократов.

Документ передадут на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время.

Напомним, за неоднократные нарушения порядка проведения публичных акций предусматривается лишение свободы с максимальным сроком в пять лет. На данный момент первым и единственным осужденным по этой статье является Ильдар Дадин. Его защита ранее безуспешно пыталась оспорить эту норму конституции.