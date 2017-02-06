Сургутская ГРЭС-1 отметила свое 45-летие

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

06.02.2017 18:29

Глава Сургута Вадим Шувалов, проработавший в этой компании 25 лет, поздравил энергетиков с юбилеем.

Фото: архив ГРЭС-1

«Я отдал этой электростанции 25 лет, начиная с 1981 года. Свой путь я прошел от электромонтера до директора станции. Это первая станция, первое энергетическое сердце Западной Сибири, как ее называли в то время. И при последующем строительстве Сургутской ГРЭС-2, Нижневартовской, Уренгойской и Няганской станций – всегда подпитка специалистами была от Сургутской ГРЭС-1. Станция действительно является кузницей кадров для всей тюменской энергосистемы» , – подчеркнул Вадим Шувалов.

Сургутская ГРЭС-1 стала четвертой по мощности тепловой электрической станцией России. Она обеспечивает тепло в домах сургутян и электричество в сетях Урала и Западной Сибири.

После запуска первого блока в 1972 году строительство продолжалось еще несколько лет, и каждый год на станции вводился в эксплуатацию новый блок.