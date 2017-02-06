Победители Спартакиады ССУЗов живут в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

06.02.2017 19:20

Торжественная церемония закрытия XVIII Спартакиады обучающихся профессиональных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа, посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялась 5 февраля в Ханты-Мансийске.

Фото: ugramegasport.ru

На протяжении пяти соревновательных дней студенты из семи югорских ССУЗов выявляли сильнейших в волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, многоборье, гиревом спорте, стрит-баскетболе, а также теоретическом конкурсе на знание истории спорта. Кроме того, участникам предстояло проявить свои творческие способности в конкурсе-презентации «Визитная карточка».

В этом году в Спартакиаде приняло участие 202 спортсмена из Игрима, Нижневартовска, Лангепаса, Урая, Когалыма, Сургута и Ханты-Мансийска.

По итогам отдельных дисциплин победителями стали: Урайский политехнический колледж (многоборье, «Визитная карточка»), Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж (настольнный теннис, теоретический конкурс, стритбол (девушки)), Лангепасский политехнический колледж (стритбол (юноши)) и Сургутский политехнический колледж (гиревой спорт, мини-футбол, волейбол).

В общем зачете Спартакиады победу праздновала команда Сургутского политехнического колледжа. Студентов СПК можно назвать безоговорочными триумфаторами данных соревнований, ведь победа в общекомандном зачете стала уже 15-ой за всю 18-летнюю историю Спартакиады.