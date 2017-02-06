За неделю в Сургуте дизельное топливо подорожало на два рубля

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

06.02.2017 20:51

Об этом свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Агентства нефтегазовой информации.

Фото: mihelson.tv

Повышение стоимости, в частности, произвел оператор «Октан». На его АЗС данный вид топлива отпускается сегодня по 42,5 рубля за литр, против предыдущих 40,50 рублей за литр. На 50 копеек на заправках «Октан» в Сургуте также выросли ходовые марки бензина АИ-95 – до 37,50 рублей, АИ-92 – до 35 рублей.

В Нижневартовске, для сравнения, АИ-92 в течение недели подорожал на 1 рубль. Литр данного вида топлива на АЗС «Бойлер» стоит сегодня 34,50 руб. (неделей ранее – 33,50 руб./л).