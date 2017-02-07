В Ханты-Мансийске «студенты» обманули пенсионерку на 800 тысяч рублей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.02.2017 07:31

Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении двух жителей Волгоградской области. Они признаны виновными в мошенничестве.

Фото: mosvedi.ru

Один из молодых людей подошел на улице к 87-летней женщине и сказал, что является студентом местного учебного заведения и ему срочно нужны деньги для оплаты образования. Он убедил женщину снять с имеющихся у неё в банке двух сберегательных книжек денежные средства, заверив, что вернет ей деньги на следующий день. Потерпевшая сняла все средства с расчетных счетов, а также отдала деньги, хранившиеся у неё дома, почти 800 тыс. рублей. После этого молодые люди скрылись.

После разбирательства суд приговорил одного из виновных к 2 годам 3 месяцам лишения свободы, другого к 2 годам 2 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, суд удовлетворил иск потерпевшей о взыскании с осужденных суммы причиненного ущерба.