НОВОСТИ «СЕВЕРА»

ГИБДД Сургута подвела итоги профилактического мероприятия «Такси»

07.02.2017 08:50

Оно проводилось с целью обеспечения безопасности и законности при осуществлении пассажирских перевозок «легковыми» такси. 

Фото: novostey.com

Сообщается, что деятельность по перевозке пассажиров в таком качестве осуществляют в городе два предприятия.

Госавтоинспекторами было проверено 119 транспортных средств, выявлено 9 фактов осуществления нелегальной деятельности «легкового» такси, 81 водитель «легкового» такси привлечен к административной ответственности. Кроме того, возбуждено административное дело в отношении двух должностных и одного юридического лица. 

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