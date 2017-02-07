ГИБДД Сургута подвела итоги профилактического мероприятия «Такси»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.02.2017 08:50

Оно проводилось с целью обеспечения безопасности и законности при осуществлении пассажирских перевозок «легковыми» такси.

Фото: novostey.com

Сообщается, что деятельность по перевозке пассажиров в таком качестве осуществляют в городе два предприятия.

Госавтоинспекторами было проверено 119 транспортных средств, выявлено 9 фактов осуществления нелегальной деятельности «легкового» такси, 81 водитель «легкового» такси привлечен к административной ответственности. Кроме того, возбуждено административное дело в отношении двух должностных и одного юридического лица.