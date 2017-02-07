Жительница Лангепаса предстанет перед судом за избиение 9-летнего сына

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.02.2017 09:11

29-летняя женщина обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Фото: rossoshru.ru

По данным регионального Следственного комитета, 4 декабря 2016 года в гости к югорчанке пришла подруга, с которой они в течение вечера распивали алкогольные напитки.

Несмотря на позднее время, 9-летний сын обвиняемой не захотел ложиться спать и попросил маму включить мультфильмы. Разозлившись на непослушание, женщина схватила ребенка за шею и несколько раз ударила его головой об стену. Мальчик получил травмы.

«В ходе расследования уголовного дела обвиняемая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном и извинилась перед сыном. Мальчик маму простил и даже попросил не наказывать, вместе с тем, это не освобождает женщину от уголовной ответственности. Как следует из показаний обвиняемой, преступление она совершила «не со зла, возможно, под воздействием алкоголя», - говорится в сообщении ведомства.