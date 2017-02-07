НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В конце января у 56-летней сургутянки вырвали из рук сумку

07.02.2017 09:51

Это произошло утром возле дома по улице Быстринская. 

В сумке находился сотовый телефон и денежные средства в сумме более 5 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила порядка 8 тысяч рублей.

Накануне городская полиция рассказала о том, что злоумышленников оказался 28-летний мужчина. Он задержан. Ранее сургутянин привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа и нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.161 Уголовного Кодекса РФ «Грабеж».  Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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