В Нефтеюганске вчера утром «Toyota RAV 4» столкнулась с «УАЗом»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.02.2017 11:03

На ул.Транспортная 34-летний водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Фото: 86.mvd.ru

Он допустил столкновение с движущимся во встречном направлении «УАЗом» под управлением 34-летнего мужчины. В результате ДТП в медучреждение были доставлены водитель «Toyota» и 31-летний пассажир «УАЗа».

За сутки на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2596 нарушений правил дорожного движения. Задержаны 12 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 3 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

24 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.