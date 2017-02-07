НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Специалисты «Центроспас-Югория» спасли двух замерзающих подростков

07.02.2017 12:25

Мобильный поисково-спасательный отряд, который базируется в окружном центре, накануне спас двух замерзающих подростков 12 и 17 лет. Они находились в автомобиле Renault Sandero, который сломался на 89 км автодороги Ханты-Мансийск – Нягань. 

По данным спасателей, всего в салоне машины было пять человек. Все были эвакуированы в окружной центр. Из-за вернувшихся в Югру морозов региональная Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость проявлять особую осторожность при движении по загородным автодорогам.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Двойная сплошная. С 27 февраля
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран