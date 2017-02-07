Специалисты «Центроспас-Югория» спасли двух замерзающих подростков

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.02.2017 12:25

Мобильный поисково-спасательный отряд, который базируется в окружном центре, накануне спас двух замерзающих подростков 12 и 17 лет. Они находились в автомобиле Renault Sandero, который сломался на 89 км автодороги Ханты-Мансийск – Нягань.

По данным спасателей, всего в салоне машины было пять человек. Все были эвакуированы в окружной центр. Из-за вернувшихся в Югру морозов региональная Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость проявлять особую осторожность при движении по загородным автодорогам.