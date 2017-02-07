НОВОСТИ «СЕВЕРА»

За неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Югре снизился на 10%

07.02.2017 12:42

Однако, как заверили в Роспотребнадзоре, эпидемический порог еще превышен на 50%. 

За семь дней в медучреждения обратились больше 20 тысяч югорчан, диагноз «грипп» установлен 220 больным. Госпитализированы в лечебно-профилактические организации округа 316 человек, что на 22% выше уровня предыдущей недели.

Напомним, на сегодня закрыты все школы в Сургутском районе. Частично приостановлен учебный процесс в некоторых классах Сургута. Сегодня из-за актировки были отменены все занятия первой смены. 

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