За неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Югре снизился на 10%

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.02.2017 12:42

Однако, как заверили в Роспотребнадзоре, эпидемический порог еще превышен на 50%.

За семь дней в медучреждения обратились больше 20 тысяч югорчан, диагноз «грипп» установлен 220 больным. Госпитализированы в лечебно-профилактические организации округа 316 человек, что на 22% выше уровня предыдущей недели.

Напомним, на сегодня закрыты все школы в Сургутском районе. Частично приостановлен учебный процесс в некоторых классах Сургута. Сегодня из-за актировки были отменены все занятия первой смены.