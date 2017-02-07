Югорчан просят не подписывать договоры от лжеспециалистов пенсионных фондов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.02.2017 13:51

Обычно такие страховые агенты «ходят» по квартирам и предлагают свои услуги. Они входят в доверие и рекомендуют подписать договор. Если этого не сделать, то накопительная часть пенсии якобы сгорит.

Фото: potteriada.ru

Некоторые жители после таких визитов вынуждены обращаться за консультацией в Пенсионный фонд, где узнают, что стали жертвами мошенников. Подобных случаев только за последние пару недель в Югре зафиксировано несколько десятков.

Сотрудники Пенсионного фонда России призывают граждан быть осторожнее. Если человек доверился «приезжим агентам», но еще не получил пенсионное удостоверение, вернуть всё на свои места возможно, говорят специалисты. Достаточно прийти в фонд, который кажется более надежным, и заключить новый договор.