НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Массовые проверки правил перевозки маленьких пассажиров проходят в Югре

07.02.2017 13:59

Рейдовые мероприятия проходят в рамках акции «Неделя дорожной безопасности».

Фото: 86.mvd.ru

Госавтоинспекторы округа совместно с юными инспекторами движения вблизи детских образовательных учреждений проверяют, как водители соблюдают правила перевозки детей. Полицейские привносят элементы новизны, способные вызвать у участников дорожного движения положительные эмоции и утвердиться в правильности соблюдения правил.

Со словами «автокресло - не роскошь, а жизненная необходимость» обратились к автолюбителям Сургутского района. К проведению акции присоединились и родители-водители, для которых основное правило на дороге: «Управлять транспортным средством особенно аккуратно и осторожно, когда в салоне находятся дети».

«Забывчивым» водителям юные помощники вручали изготовленные своими руками письма-обращения. В них дети рисовали дорожные знаки, основные правила безопасности и свои мечты. Участники акции выразили надежду, что автолюбители задумаются о ценности жизни, и не будут впредь нарушать дорожные правила.

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