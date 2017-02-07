В Сургутском районе ситуацию с ОРВИ оценивают как эпидемическую

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.02.2017 15:58

Наблюдается прирост общей заболеваемости по сравнению с прошлой неделей на 10,5%. В три раза превышен порог заболеваемости среди детей.

За последнюю неделю за медицинской помощью с признаками ОРВИ в лечебные учреждения района обратились почти полторы тысячи человек, из них 75,5 % – дети до 14 лет. Госпитализировано 22 человека. Всего по району подтверждено 19 случаев гриппа. Все заболевшие – взрослые.

Напомним, что в связи с продолжающимся ростом заболеваемости ОРВИ с 6 февраля на 7 дней приостановлен образовательный процесс в школах, организациях дополнительного образования, культуры и спорта Сургутского района. Все школьники переведены на дистанционное домашнее обучение.