НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургутском районе ситуацию с ОРВИ оценивают как эпидемическую

07.02.2017 15:58

Наблюдается прирост общей заболеваемости по сравнению с прошлой неделей на 10,5%. В три раза превышен порог заболеваемости среди детей. 

За последнюю неделю за медицинской помощью с признаками ОРВИ в лечебные учреждения района обратились почти полторы тысячи человек, из них 75,5 % – дети до 14 лет. Госпитализировано 22 человека. Всего по району подтверждено 19 случаев гриппа. Все заболевшие – взрослые.

Напомним, что в связи с продолжающимся ростом заболеваемости ОРВИ с 6 февраля на 7 дней приостановлен образовательный процесс в школах, организациях дополнительного образования, культуры и спорта Сургутского района. Все школьники переведены на дистанционное домашнее обучение.

 

 

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